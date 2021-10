Operation Hyacinth | su Netflix una storia polacca sconvolgente

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “” è il nuovo film di Piotr Domalewski, debuttato suil 13 ottobre. Il lungometraggio si ispira alla vicenda dell’Akcja, un’operazione segreta della polizia Repubblica Popolare che negli anni ’80 colpì le comunità LGBT. Furono schedate e arrestate persone sospettate di essere omosessuali. La notizia arriva sul web da Cinematographe.it.: l’operazione che ha colpito la comunità LGBT negli anni ’80 in Polonia raccontata suIl nuovo film “” del regista Piotr Domalewski si ispira a unavera. Si tratta della Akcja Hiacynt, un’operazione segreta condotta dalla polizia segreta della Repubblica Popolarea ...

Quella diè una storia di vittime e carnefici, un thriller ben strutturato dalle tinte noir. Disponibile su Netflix, il film di Piotr Domalewski si inserisce in quel filone cinematografico di ...stata una delle operazioni segrete più aberranti della storia polacca. Stiamo parlando dell'Operazione Giacinto - Akcja Hiacynt in polacco - che ha ispirato, film diretto da Piotr Domalewski che ha debuttato su Netflix lo scorso 13 ottobre 2021. Ambientato nella Varsavia della seconda metà degli anni ottanta, il film segue le vicende ...Operation Hyacinth, il film Netflix sull'incredibile operazione del governo comunista ai danni degli omosessuali in Polonia negli anni '80 ...Il film Operation Hyacinth su Netflix è ispirato a una storia vera. Scopriamo la tragica operazione della caccia agli omosessuali.