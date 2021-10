Nuovi MacBook Pro come iPhone | ma fanno molto di più

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il notch conquista anche iPro. Così Apple, con un colpo di coda, rincara la dose dell’odiata/amata tacca, portandola sui suoi portatili top di gamma con l’obbiettivo di renderla un marchio distintivo?Pro con notchUna nuova, incredibile ipotesi si fa largo tra i rumor e le voci di corridoio che in questi mesi si sono susseguite. Così, ad un tiro di schioppo dalla presentazione di oggi, emergono alcuni render non ufficiali diPro con… il notch. La tacca che da ormai quattro anni ha fatto capolino sulla linea di– indimenticabile la presentazione diX nell’ormai preistorico 2017 – potrebbe approdare anche suiPro di fascia alta. Oltre ai render, siamo in possesso di una foto trapelata in rete – sfocata e sicuramente non ...

Attesi iPro da 14 e 16 pollici oltre a una versione più potente del processore M1 . Anche questo evento si terrà esclusivamente in streaming da Apple Park a causa dell'attuale ...... giacché diversiprodotti per la domotica prevedono, di per sé, l'integrazione di un sistema ... 8 GB RAM, 256 GB SSD - 995,65 ( 1.499,00 ) AppleAir da 13 " Chip Apple M1, 8GB RAM, ...Dopo mesi di rumors, stasera la verità sui nomi (e sulle caratteristiche) dei nuovi processori Apple Silicon, che potrebbero essere non uno ma due, con differenze soprattutto in termini di GPU.AIRPODS 3. Oltre ai MacBook Pro, sono attesi ancora gli AirPods 3 e questa di oggi potrebbe essere, finalmente, l'occasione giusta per annunciarli. NUOVA GENERAZIONE APPLE SILICON. Con i nuovi Macbook ...