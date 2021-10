Neomelodici contro Nino D’Angelo, lo sfogo sui social di Nancy Coppola: “State andando oltre” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “State andando davvero oltre. Ricordatevi che sono una donna, una mamma e una moglie. Per quanto tempo deve andare ancora avanti questa storia?”. A parlare è Nancy Coppola, cantante neomelodica, finita al centro delle polemiche dopo alcune sue dichiarazioni su Nino D’Angelo. Neomelodici contro Nino D’Angelo, lo sfogo sui social di Nancy Coppola: “State andando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “davvero. Ricordatevi che sono una donna, una mamma e una moglie. Per quanto tempo deve andare ancora avanti questa storia?”. A parlare è, cantante neomelodica, finita al centro delle polemiche dopo alcune sue dichiarazioni su, losuidi: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

discoradioIT : Blitz antimafia contro il gruppo mafioso del quartiere Picanello di #Catania. Sequestrata la casa discografica 'Q F… - filglor : RT @demag0gica: la rivolta dei cantanti neomelodici contro nino d’angelo il drama di cui non sapevo di aver bisogno - demag0gica : @sonounasaffica rissa cantanti neomelodici contro nino d’angelo - demag0gica : @implacata amo in pratica i cantanti neomelodici si sono rivoltati contro nino d’angelo perché lui ha detto che non… - demag0gica : la rivolta dei cantanti neomelodici contro nino d’angelo il drama di cui non sapevo di aver bisogno -