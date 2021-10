Mazepin: 'Io cattivo ragazzo? Non mi conoscete, ma qui è durissima' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima ancora di debuttare in F.1 aveva già fatto infuriare tutti, la Fia per prima, per un video sui social in cui palpeggiava un'amica . Al primo GP ha fatto arrabbiare Vettel in pista, al secondo lo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima ancora di debuttare in F.1 aveva già fatto infuriare tutti, la Fia per prima, per un video sui social in cui palpeggiava un'amica . Al primo GP ha fatto arrabbiare Vettel in pista, al secondo lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mazepin cattivo Mazepin: 'Io cattivo ragazzo? Non mi conoscete, ma qui è durissima' Non passa GP in cui Nikita Mazepin non sia attaccato, criticato, a volte anche insultato. Per tutti è il bad - boy della Formula 1. Che effetto le fa? E' vero o è che la dipingono così? 'E' difficile ...

F1, Mazepin: "Io cattivo ragazzo? Non mi conoscete, ma qui è durissima" La Gazzetta dello Sport Mazepin: "Ecco perché ho quasi buttato fuori Lewis" Nikita Mazepin racconta il quasi incidente con Lewis Hamilton al GP di Turchia di F1, spiegando i motivi che lo hanno portato a ignorare la presenza del 7 volte campione del mondo alle sue spalle.

Nikita Mazepin racconta il quasi incidente con Lewis Hamilton al GP di Turchia di F1, spiegando i motivi che lo hanno portato a ignorare la presenza del 7 volte campione del mondo alle sue spalle.