LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche, attesa per l'Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia a caccia delle Finali – Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 02.55 Nel frattempo 11.20 di Uctas alla trave e 9.966 di Netzer al corpo liberol. 02.53 Ruggito eloquente di Wei Xiaoyuan! Esegue uno splendido esercizio alle parallele asimmetriche, sfrutta un enorme D Score di 6.5 e timbra un superbo 14.733: fatto di prima mattina è un punteggio stratosferico, sembra poter puntare a una medaglia… 02.50 Li Shijia è estremamente fallosa sugli staggi e si ferma a 12.500, con 5.4 di D Score e 7.1 per l'esecuzione. Ora tocca alla generalista Wei Xiaoyuan, da cui si attende una bella prestazione. 02.48 A parte le cinesi non ci si aspetta molto da questa prima suddivisione. I primi punteggi sono infatti eloquenti: 10.966 di Geffen al corpo libero, 10.833 di Bilge alla trave.

