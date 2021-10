Litiga con i familiari e minaccia di lanciarsi dal balcone: salvato dai carabinieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – È accaduto oggi pomeriggio a Montoro. A seguito di comunicazione al 112, i carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, sono prontamente intervenuti presso l’abitazione segnalata dove un 40enne, dopo un litigio con i familiari, si era chiuso nella sua camera, minacciando di lanciarsi dal balcone. Poco dopo le ore 20, anche grazie all’intervento di un militare specializzato “negoziatore di 1° livello”, il cui intervento era stato disposto dal Comando Provinciale di Avellino, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’esagitato e a consentire l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio formalizzato dal locale Sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – È accaduto oggi pomeriggio a Montoro. A seguito di comunicazione al 112, idella locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, sono prontamente intervenuti presso l’abitazione segnalata dove un 40enne, dopo un litigio con i, si era chiuso nella sua camera,ndo didal. Poco dopo le ore 20, anche grazie all’intervento di un militare specializzato “negoziatore di 1° livello”, il cui intervento era stato disposto dal Comando Provinciale di Avellino, isono riusciti a bloccare l’esagitato e a consentire l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio formalizzato dal locale Sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

