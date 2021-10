Lite Spalletti-Juric | Andava espulso! L' accusa del tecnico granata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La partita tra Napoli e Torino si è giocata su un filo di tensione molto sottile. Le due squadre, sportivamente, se le sono date di santa ragione e anche gli allenatori non se le sono mandate a dire. Il quarto uomo ha avuto molto lavoro ieri a bordocampo del Maradona. Lucianoe Ivansi sono beccati a più riprese, salvo poi abbracciarsi a fine partita, quando la tensione è calata., Napoli Torino: parole pesanti L'edizione odierna di Tuttosport ha evidenziato i motivi della "" tra Lucianoe Ivandurante Napoli-Torino. "Tensione e feroci battibecchi a distanza tra, tra urla e parole non ...

Dopo qualche minuto di concitazione a bordo campo, lasi è risolta e anzi, a fine partita,e Juric si sono anche abbracciati durante le interviste per le tv. A riportarlo è l'edizione ...nel finale di Napoli - Torino tra Lucianoe Ivan Juric. Nel recupero, sul risultato di 1 - 0 per i padroni di casa, gli azzurri perdono qualche secondo di troppo nel battere una rimessa ...Il Corriere dello Sport, si sofferma sul diverbio tra Spalletti e Juric, avuto durante i minuti di recupero del match tra Napoli e Torino ...Carlo Alvino è entusiasta per il successo del Napoli di Luciano Spalletti, l'ottavo di fila in questo campionato. Pure stavolta pioverà la prossima volta Carlo Alvino pazzo di gioia per la vittoria de ...