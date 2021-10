Kourtney Kardashian si sposa | la proposta di Travis Barker

Leggi su diredonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nozze in vista per la famiglia-Jenner. La maggiore delle sorelle,, ha infatti detto sì al suo fidanzato, batterista dei Blink-182. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la sorella di Kim e Khloé ha pubblicato due scatti della romanticadella sua dolce metà. Nonostante siano una coppia soltanto dalla fine del 2020, sembra che i due abbiano le idee chiare, e siano pronti per fare il grande passo.si trovavano a New York e pare che durante il viaggio di ritorno verso Los Angeles il musicista abbia chiesto alla fidanzata di fare una deviazione e fermarsi a Montecito, al Rosewood Mirmar Hotel (un locale a cui entrambi sono molto legati). Lei non aveva il minimo sospetto di quello che sarebbe successo, e così ...