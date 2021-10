Johnny Depp a Roma | Con i Pirati dei Caraibi ero nel territorio nemico | la Disney

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è stato il protagonista di una masterclass alla Festa del Cinema di2021: ci ha raccontato come è nato Jack Sparrow deideie qual è il suo ruolo preferito. "Dovresti fare questo film. Dovresti davvero fare questo film". Unin vena di istrionismi imita le voci lascive e melliflue di alcuni agenti di Hollywood che, in alcuni momenti della sua carriera, lo spingevano a fare un certo tipo di film, prevedibili e preconfezionati.si trova sul palco dell'Auditorium della Conciliazione, in occasione di una masterclass organizzata da Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di2021. I boati, le urla, gli applausi sono degne di un concerto ...

