IO STO CON IL POPOLO DI TRIESTE (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta di piazza Tienanmen fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto Massacro di Piazza Tienanmen. L’esercito cinese armato con fucili d’assalto e carri armati aprì il fuoco contro i dimostranti. La stima dei … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta di piazza Tienanmen fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto Massacro di Piazza Tienanmen. L’esercito cinese armato con fucili d’assalto e carri armati aprì il fuoco contro i dimostranti. La stima dei … proviene da Database Italia.

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui p… - chetempochefa : 'Sto già iniziando a lavorare a delle cose nuove.' 'Torni?' 'Certo, assolutamente sì!' 'Esce un singolo? Non ci puo… - Giorgiolaporta : Diranno che siete negazionisti, #novax e che sarete i responsabili della 4°, 5°e 6°ondata. Per me siete degli eroi… - rosad24 : RT @zucchero12o: La protesta di alcuni non puó bloccare il cuore pulsante di un'intera città: io sto con lo Stato. - Thaiten84 : RT @tapulloschivo: @GinaDi15 Io sto con Puzzer -