I Rolling Stones festeggiano il primo incontro tra Mick Jagger e Keith Richards: "60 anni sullo stesso treno"

Il primo incontro tra Mick Jagger e Keith Richards non fu certo un evento qualsiasi. Per questo nelle ultime ore sui canali social ufficiali dei Rolling Stones è comparso un plettro extralarge che ritrae l'effige dei due amici e compagni di band per celebrare il 60° anniversario. Era il 17 ottobre 1961. Mick Jagger incontrò Keith Richards per caso al binario 2 della stazione di Dartford. I due si conoscevano dai tempi della Wentworth Primary School, ma fino a quel momento non avevano approfondito l'amicizia. Mick portava con sé alcuni dischi blues mentre Keith aveva la sua chitarra sigillata in una custodia.

