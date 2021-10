Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP a salvarsi è... DAVIDE! #GFVIP - zazoomblog : Gf Vip 6: Davide spara a zero su Raffaella. Aldo riceve una graditissima sorpresa - #Davide #spara #Raffaella.… - Samanth51279615 : #GrandeFratelloVip bravo Davide! Ma scusate a parte qualche volto più o meno conosciuto...e ovviamente la grande… - PasqualeMarro : #DavideSilvestri follia al #GfVip, lo tengono al guinzaglio - erneeesto : davide non so chi sia e perché sia considerato vip, di sicuro so che è INSOPPORTABILE e quanto se la crede #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Davide

Style24

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Diventerà un concorrente del GF? Secondo la ex ... E ancora: " Trovo veramente incomprensibile che chi sta dicendo chenon è affatto simpatico ...Alex Belli ha un debole per Soleil Sorge? Alex Belli sta giocando la sua partita all'interno della casa del Grande Fratello. È amico di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, ma forma gruppo conSilvestri e Soleil Sorge. L'attore sembra un grande stratega che sa come muoversi per non arrivare in nomination. Belli non ...Davide Silvestri e Raffaella Fico: confronto in vista tra i due al Grande Fratello vip? Entrambi ai ferri corti, accuse reciproche e pace sempre più lontana ...Non è la prima volta che Manuel Bortuzzo confida che potrebbe tornare a camminare ma al GF Vip rivela per la prima volta la sua speranza. E’ a Davide Silvestri che spiega come con una serie di interve ...