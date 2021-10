GF: due nuovi concorrenti nella Casa? Ecco chi entrerebbe (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano le ultime indiscrezioni sul reality show di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Due nuovi concorrenti pronti ad entrare nella Casa? Arriveranno due nuovi concorrenti nella Casa? Evidentemente nelle prossime puntante ci saranno nuovi ingressi trionfanti. Al Grande Fratello Vip non mancheranno le tante e nuove sorprese ai gieffini e forse nella Casa giungeranno anche qualche nuovo concorrente. In queste ultime ore sono stati svelati due nomi, che fin da subito fanno discutere. Antonella Fiordelisi e Alessandro Rossi saranno i due nuovi volti nella Casa più spiata d’Italia? Questa sesta edizione si sta rivelando sempre più ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano le ultime indiscrezioni sul reality show di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Duepronti ad entrare? Arriveranno due? Evidentemente nelle prossime puntante ci sarannoingressi trionfanti. Al Grande Fratello Vip non mancheranno le tante e nuove sorprese ai gieffini e forsegiungeranno anche qualche nuovo concorrente. In queste ultime ore sono stati svelati due nomi, che fin da subito fanno discutere. AntoFiordelisi e Alessandro Rossi saranno i duevoltipiù spiata d’Italia? Questa sesta edizione si sta rivelando sempre più ...

