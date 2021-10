Germania, via libera Fdp alle trattative per il governo (Di lunedì 18 ottobre 2021) I liberali tedeschi hanno dato il via libera alle trattative per il governo con Spd e Verdi. Lo scrive la Dpa. Con questa terza approvazione, dopo quella dei socialdemocratici e degli ecologisti, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ili tedeschi hanno dato il viaper ilcon Spd e Verdi. Lo scrive la Dpa. Con questa terza approvazione, dopo quella dei socialdemocratici e degli ecologisti, si ...

