Francesco Oppini ricorda la morte della fidanzata

La giornata del 17 ottobre è molto particolare, e anche dolorosa, per Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, su Instagram, ha voluto ricordare il dramma subito quindici anni fa, quando perse in un tragico incidente stradale la sua fidanzata di allora, Luana. "Sarai sempre luce, sole e sorriso", ha scritto Francesco. Il 17 ottobre è una data molto particolare per Francesco Oppini.

