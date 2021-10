Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana, morta in un incidente stradale: “Sempre con me piccola Lu” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è stata una giornata semplice quella di ieri 17 ottobre per Francesco Oppini. Esattamente 15 anni fa morì in un incidente stradale la sua fidanzata di allora, Luana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha quindi condiviso un commovente post sui social per ricordarla: “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai Sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai Sempre nel mio cuore”, ha scritto a corredo di un’immagine in bianco e nero che ritrae la giovane sorridente. Tra i commenti di commemorazione e vicinanza anche quello di Alba Parietti, madre di Francesco. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è stata una giornata semplice quella di ieri 17 ottobre per. Esattamente 15 anni fa morì in unla suadi allora,. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha quindi condiviso un commovente post sui social perrla: “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza teLu’. Sei e sarailuce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarainel mio cuore”, ha scritto a corredo di un’immagine in bianco e nero che ritrae la giovane sorridente. Tra i commenti di commemorazione e vicinanza anche quello di Alba Parietti, madre di. ...

