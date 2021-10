Denis, morto sulla strada a 31 anni. Il suo corpo trovato a diversi metri dall’auto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Treviso, tragedia sulla strada. Muore a soli 31 anni, Denis Parolin. La vittima era a bordo della sua auto quando, percorrendo il territorio di Altivole, è finito fuori strada schiantandosi violentemente contro il palo della luce. Per Denis ogni speranza persa, purtroppo il 31enne è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Denis Parolin stava percorrendo via degli Alpini alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo del tutto furoi corsia. Poi lo schianto contro il palo della luce è stato letale, perchè il corpo del 31enne è sbalzato fuori dal veicolo a distanza di metri. Purtroppo poco dopo l’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri il cuore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Treviso, tragedia. Muore a soli 31Parolin. La vittima era a bordo della sua auto quando, percorrendo il territorio di Altivole, è finito fuorischiantandosi violentemente contro il palo della luce. Perogni speranza persa, purtroppo il 31enne è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.Parolin stava percorrendo via degli Alpini alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo del tutto furoi corsia. Poi lo schianto contro il palo della luce è stato letale, perchè ildel 31enne è sbalzato fuori dal veicolo a distanza di. Purtroppo poco dopo l’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri il cuore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Denis morto Treviso, morto l'ex assessore provinciale Denis Farnea Era direttore di una casa di riposo Attualmente il 49enne ricopriva il ruolo di direttore della casa di riposo di Crespano del Grappa ; lascia la moglie e due figli, ancora molto piccoli. Unanime il ...

'Delitti, famiglie criminali', la seconda stagione. 'Il Massacro di Lecce' il 19 e 20 ottobre su Crime +Investigation ... e l'autopsia, disposta su quel che resta di Bergamini, dimostra che Denis fu buttato sotto le ruote del camion già morto, dopo essere stato strozzato con una sciarpa. Isabella Internò viene indagata ...

Morto a 49 anni l'ex assessore provinciale Denis Farnea ilgazzettino.it Treviso, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: morto 31enne Drammatico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Treviso dove un'auto è uscita fuori strada finendo contro un palo provocando il decesso dell'uomo ...

Treviso, morto l’ex assessore provinciale Denis Farnea Nello scorso mese di giugno aveva scoperto di essere stato colpito da un male terribile che ha combattuto con grande coraggio, fino al triste epilogo di domenica. Lascia la moglie e due figli ...

