DC Fandome 2021: uno sguardo alle principali novità (Di lunedì 18 ottobre 2021) DC Fandome 2021 ricalca la struttura dell’evento online dello scorso anno, con tantissime novità per gli appassionati! L’anno scorso la DC Comics ha organizzato un grande evento virtuale globale battezzato DC Fandome 2020, che ha riunito il più grande numero di talenti, annunci e contenuti nella storia della DC. Questa fan experience della durata di 24 ore ha ampliato il numero di seguaci in tutto il mondo, generando oltre 22 milioni di visualizzazioni in 220 paesi e territori, con oltre 150 milioni di visualizzazioni di trailer. L’esperienza si è ripetuta lo scorso 16 ottobre, con una lunga dirette piena di novità! Dai trailer dei nuovi film ai videogiochi, andiamo a scoprire ciò che è stato presentato al DC Fandome 2021! The Batman DC Fandome ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) DCricalca la struttura dell’evento online dello scorso anno, con tantissimeper gli appassionati! L’anno scorso la DC Comics ha organizzato un grande evento virtuale globale battezzato DC2020, che ha riunito il più grande numero di talenti, annunci e contenuti nella storia della DC. Questa fan experience della durata di 24 ore ha ampliato il numero di seguaci in tutto il mondo, generando oltre 22 milioni di visualizzazioni in 220 paesi e territori, con oltre 150 milioni di visualizzazioni di trailer. L’esperienza si è ripetuta lo scorso 16 ottobre, con una lunga dirette piena di! Dai trailer dei nuovi film ai videogiochi, andiamo a scoprire ciò che è stato presentato al DC! The Batman DC...

Advertising

tuttoteKit : #DC Fandome 2021: uno sguardo alle principali novità #Aquaman #BlackAdam #DCFandome #DCFandome2021 #Peacemaker… - Screenweek : #BatmanCapedCrusader presentata al #DCFanDome la nuova serie animata Prodotta da #BruceTimm #JJAbrams e #MattReeves… - Screenweek : #Smallville il video della reunion per il 20° anniversario al #DCFanDome #TomWelling e #MichaelRosenbaum insieme ad… - PattinsonIta : VIDEO: il cast di The Batman intervistato dal regista cinese Lu Chuan al DC FanDome - cinepheli : VIDEO: il cast di The Batman intervistato dal regista cinese Lu Chuan al DC FanDome -