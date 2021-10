Dal tradimento all' anello tolto | giallo su Wanda Nara e Icardi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo le voci sulla rottura per un presunto, il calciatore è volato a Milano per riunirsi alla moglie e alle figlie e mettere a tacere i rumor, pubblicando alcuni teneri scatti sui social. Ma lei si toglie l'

Ultime Notizie dalla rete : Dal tradimento

...per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto. 'Mi piace di più la mano senza anello' la dichiarazione di Wanda in risposta alle foto d'amore pubblicate ieri...Cosa è successo approfondimento Wanda Nara - Icardi, la coppia si separa dopo undi lui ... con tanto di rimozioneproprio profilo dei social network delle immagini che ritraevano Wanda ...Wanda Nara smuove il mercato per Icardi Colpo di scena nella vita prima di Mauro Icardi che ancora una volta potrebbe influenzare il suo futuro. L'attaccante argentino, per ora militante al PSG, potre ...Wanda Nara ha pubblicato l’immagine della sua mano: “Mi piace di più la mia mano senza anello” ha commentato. 18 Ottobre 2021. Messaggio social. Mentre sui media di tutto il mondo tiene banco la quest ...