Conte tira una riga dopo i ballottaggi | «Ha vinto l’astensione Per il M5s ora c’è poco da parlare e molto da fare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 ottobre 2021) I Cinque Stelle avevano già perso Roma e Torino al primo turno, magli ultimici sono regioni come l’Emilia Romagna in cui non c’è nemmeno un sindaco eletto tra le liste del Movimento. Una situazione che il capo politico Giuseppenon ha voluto nascondere, come ha spiegato in un post su Facebook: «Il vero protagonista di questa tornata diè in modo drammatico l’astensionismo. Un astensionismo che sfiora il 60% è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella Politica come soluzione. C’èdada. A partire dalla nostra immediata riorganizzazione, dalla nostra rinnovata capacità di ...