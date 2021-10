Colpo di fucile partito accidentalmente: ragazzino di 13 anni uccide la sorella (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’episodio è avvenuto nel bresciano. Il padre inizialmente si era addossato la responsabilità. Il Colpo è partito accidentalmente, quando padre e figlio di 13 anni stavano mostrando il fucile alla sorella di 15 anni. Una notizia assurda e dai risvolti tragici. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita accidentalmente in seguito a un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’episodio è avvenuto nel bresciano. Il padre inizialmente si era addossato la responsabilità. Il, quando padre e figlio di 13stavano mostrando ilalladi 15. Una notizia assurda e dai risvolti tragici. Una ragazza di 15ha perso la vitain seguito a un L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Bre… - TheTASCAtt : RT @Michele02828265: Soggetto strano, ex assessore comunale della DESTRA. Colleziona fucili (11) e ha dato in mano un fucile CARICATO al fi… - Damianodanny1 : TRAGEDIA ANNUNCIATA PADRE RAGAZZA UCCISA DAL FRATELLO PROBRESCIA AVEVA 8 FUCILI E 2 PISTOLE SABATO POM MOSTRA… - Libert36925290 : RT @MEcosocialista: Le armi da #caccia uccidono,pure i bambini. Firmate per il #referendumcaccia #aboliamolacaccia! Qua con SPiD! https:/… - oslaz : Tolfa, 42enne ucciso da colpo di fucile: scambiato per preda da altro cacciatore -