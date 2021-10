Claudio Marchisio: “Faccio l’imprenditore per lasciare qualcosa ai miei figli” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come si reinventa la vita di un campione. La Juve sempre nel cuore. I rimpianti? Una bambina e quella sconfitta con la Juve in Champions League. «Se una lumaca è arrivata fin quassù significa che non ci sono limiti». Claudio Marchisio, 35 anni, osserva divertito l’animaletto attaccato al vetro della Terrazza Martini, storico 15mo piano Leggi su people24.myblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come si reinventa la vita di un campione. La Juve sempre nel cuore. I rimpianti? Una bambina e quella sconfitta con la Juve in Champions League. «Se una lumaca è arrivata fin quassù significa che non ci sono limiti»., 35 anni, osserva divertito l’animaletto attaccato al vetro della Terrazza Martini, storico 15mo piano

Advertising

NicetoTV : L 'arrivo di Claudio Marchisio a Santa Lucia Del Mela (ME) ospite dello... - letteraemme_ : “Il principino” Claudio Marchisio in giro per la provincia di Messina (le foto) - agensx : Buongiorno ieri è avvenuta incontrazione con il solo ed unico Claudio Marchisio ed ancora devo riprendermi - loveshepherds_ : Claudio Marchisio a letteralmente un’ora di strada da me e io sono a casa - ansiasan : claudio marchisio è a 2 minuti da casa mia -