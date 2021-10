Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale: (ANSA) - PECHINO, 18 OTT - Quello che e… - iconanews : Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale - trilubiusgrow : RT @MediasetTgcom24: Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale #cina - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale #cina - MediasetTgcom24 : Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale #cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina nessun

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian , in risposta a quanto riportato domenica dal ' Financial Times ' su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'intelligence Usa, ha ...Laper di più non fa parte diaccordo internazionale contro la proliferazione delle armi, e non sembra affatto intenzionata a entrarvi, se non altro perché sta lavorando febbrilmente per ...Quello che era stato ritenuto un missile ipersonico testato dalla Cina era in realtà un veicolo spaziale. (ANSA) ...La Cina ha provato di recente non un missile ipersonico, ma un veicolo spaziale. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sosp ...