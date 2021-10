Bargiggia: ” Osimhen dalla premier 130 milioni. Se fossi in Meret non rinnoverei con il Napoli” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Palo Bargiggia afferma che in premier pagherebbero 130 milioni per Osimhen, mentre Merte non deve rinnovare con il Napoli. Bargiggia, Osimhen E LA premier Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: “Osimhen è un calciatore che abbina una buona tecnica ad una grande esuberanza fisica. In premier c’è chi lo pagherebbe anche centotrenta milioni di euro, quanto Lukaku. Queste cifre sono realistiche solo in Inghilterra, La Liga non è più all’altezza di questi numeri. Meret? Se fossi in lui non rinnoverei, cercherei una squadra dove avrei più spazio. Credo che anche ieri sia stato scelto Ospina al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paloafferma che inpagherebbero 130per, mentre Merte non deve rinnovare con ilE LAPaoloha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: “è un calciatore che abbina una buona tecnica ad una grande esuberanza fisica. Inc’è chi lo pagherebbe anche centotrentadi euro, quanto Lukaku. Queste cifre sono realistiche solo in Inghilterra, La Liga non è più all’altezza di questi numeri.? Sein lui non, cercherei una squadra dove avrei più spazio. Credo che anche ieri sia stato scelto Ospina al ...

