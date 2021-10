Ballerini morti in Arabia Saudita: il dolore dei maestri di Amici (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la morte di alcuni Ballerini in Arabia Saudita, maestri e protagonisti di Amici raccontano il loro dolore su Instagram. Da Steve La Chance, ex insegnante della scuola di Maria De Filippi, a Giuliano Peparini, volto amatissimo del programma, in tanti hanno voluto ricordare i danzatori scomparsi in un tragico incidente. Chi erano i Ballerini morti in Arabia Saudita Gli artisti si trovavano a Riyad, per partecipare a un evento legato all’inaugurazione del nuovo teatro della città. Fra le vittime Antonio Caggianelli, 33enne pugliese, ballerino e coreografo, famoso per aver partecipato a numerose trasmissioni televisive. A perdere la vita sono stati anche Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, protagonisti di tanti ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la morte di alcuniine protagonisti diraccontano il lorosu Instagram. Da Steve La Chance, ex insegnante della scuola di Maria De Filippi, a Giuliano Peparini, volto amatissimo del programma, in tanti hanno voluto ricordare i danzatori scomparsi in un tragico incidente. Chi erano iinGli artisti si trovavano a Riyad, per partecipare a un evento legato all’inaugurazione del nuovo teatro della città. Fra le vittime Antonio Caggianelli, 33enne pugliese, ballerino e coreografo, famoso per aver partecipato a numerose trasmissioni televisive. A perdere la vita sono stati anche Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, protagonisti di tanti ...

Advertising

Corriere : Incidente in Arabia Saudita: morti 4 ballerini italiani, uno è il 33enne pugliese Antonio Caggianelli - Corriere : Precipitano in una scarpata in Arabia, morti 3 ballerini italiani - RaiNews : Erano tre ballerini professionisti - CAGLIARILIVEAPP : Arabia Saudita: Precipitano in una scarpata. 5 morti di cui 3 ballerini italiani. - news_modena : Tre ballerini italiani morti in un incidente a Ryad -