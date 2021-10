Ancona, no del consiglio comunale all’intitolazione di una strada a Cucchi. Il Pd vota con le destre: “Non ci sono i presupposti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) strada, piazza o via da intitolare a Stefano Cucchi? Il consiglio comunale di Ancona dice ‘no’ al ricordo verso il giovane romano morto in cella quasi dodici anni fa, il 22 ottobre 2009. Nulla di strano, se non fosse che il capoluogo delle Marche è governato da una giunta di centrosinistra, a guida Pd, e vanta una lunghissima tradizione ‘rossa’ e particolarmente sensibile ai valori come il rispetto dei diritti umani. Quando oggi pomeriggio, dopo quasi due anni dal suo deposito avvenuto nel novembre del 2019, il consigliere di Altra Idea di Città (una civica di sinistra), Francesco Rubini, ha presentato la sua mozione nella prima seduta consiliare ‘in presenza’ dopo 13 mesi di ‘remoto’, per una volta la maggioranza di centrosinistra e l’opposizione di destra ha trovato un accordo bipartisan in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), piazza o via da intitolare a Stefano? Ildidice ‘no’ al ricordo verso il giovane romano morto in cella quasi dodici anni fa, il 22 ottobre 2009. Nulla di strano, se non fosse che il capoluogo delle Marche è governato da una giunta di centrosinistra, a guida Pd, e vanta una lunghissima tradizione ‘rossa’ e particolarmente sensibile ai valori come il rispetto dei diritti umani. Quando oggi pomeriggio, dopo quasi due anni dal suo deposito avvenuto nel novembre del 2019, il consigliere di Altra Idea di Città (una civica di sinistra), Francesco Rubini, ha presentato la sua mozione nella prima seduta consiliare ‘in presenza’ dopo 13 mesi di ‘remoto’, per una volta la maggioranza di centrosinistra e l’opposizione di destra ha trovato un accordo bipartisan in ...

