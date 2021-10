Ainett in lacrime al GF Vip | è il compleanno di suo figlio | un bambino speciale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ la prima volta cheStephens si separa da suo, è un, è un bimbo autistico, l’ha raccontato altre volte ma oggi è il suoe lei è al GF Vip.racconta inche da quando ha ricevuto la diagnosi non si è mai staccata da suo, che per lui si è del tutto annullata. L’ex Gatta Nera della tv è circondata dalle amiche che con lei sono nella casa del Grande Fratello Vip, la consolano ma sa che suopotrebbe avere bisogno della sua mamma ma racconta anche cosa le ha detto la terapista. Ripete che lei sa fare le terapie a suo, che con lei è migliorato molto ma la terapista le ha anche detto che il piccolo non guarirà mai e che non può non fare nulla per ...

Advertising

EderaParrella : Non Ainett che pensava che il gioco fosse scaraventarsi immotivatamente contro un occhio. Sono in lacrime profondam… - SoleilAccount : RT @AuroraMorgavi: @mrcprovacitu Prendimi le lacrime di ainett della cipriani e comunque sole c’è rimasta veramente male - AuroraMorgavi : @mrcprovacitu Prendimi le lacrime di ainett della cipriani e comunque sole c’è rimasta veramente male - onkojono : @matteoduranti10 @Martaroma93 @Meri776 se vabbè Quindi Ainett che piangeva senza lacrime mentre raccontava del bull… -

Ultime Notizie dalla rete : Ainett lacrime

...diè infatti autistico, e la ragazza ha spiegato di star soffrendo poiché non si è mai separata dal figlio, e che per tanto sente la mancanza ed è preoccupata, tanto da affermare in: ' ...La showgirl non ha potuto far a meno di trattenere lee insieme hanno dato vita a un ... Alex Belli , Manila Nazzaro , Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli , Aldo Montano eStephens . ...Ainett racconta in lacrime che da quando ha ricevuto la diagnosi non si è mai staccata da suo figlio, che per lui si è del tutto annullata. L’ex Gatta Nera della tv è circondata dalle amiche che con ...Nella casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini organizzano una sorpresa per il sesto compleanno di Christopher, figlio di Ainett Stephens ...