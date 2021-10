Addio a Colin Powell | chi è la moglie Alma

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex segretario di Stato Usaè scomparso il 17 ottobre all’età di 84 anni per le conseguenze del Covid. Dopo una vita divisa tra la carriera militare, l’ex segretario di Stato americano sotto George W. Bush, è stato il più giovane e il primo uomo di colore a ricoprire la carica di capo di Stato Maggiore della Difesa, e quella all’interno delle diverse amministrazioni che hanno governato gli Stati Uniti.è venuto a mancare a causa di complicanze legate al Coronavirus. A darne l’annuncio, con un post su Facebook, è stata la sua famiglia: “Il generale, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti, è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid. Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano”, si può ...

