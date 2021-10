Wta Mosca 2021 in tv: programma, date, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 17 ottobre 2021) La programmazione del Wta 500 di Mosca 2021, torneo di scena in Russia e in programma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Entry list di altissimo livello in Russia, dove spiccano nomi altisonanti. Aryna Sabalenka guida il seeding, seguita da Garbine Muguruza e Maria Sakkari. Presenti anche Ons Jabeur, Simona Halep e Angelique Kerber tra le altre. Non ci sono purtroppo ai nastri di partenza giocatrici italiane. La copertura televisiva del Wta di Mosca è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), emittente che ne detiene l’esclusività dei diritti; live streaming dei match proposti inoltre sul sito ufficiale di SuperTennis e mediante la nuova piattaforma SuperTennix, previa stipulazione di un abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Lazione del Wta 500 di, torneo di scena in Russia e inda lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Entry list di altissimo livello in Russia, dove spiccano nomi altisonanti. Aryna Sabalenka guida il seeding, seguita da Garbine Muguruza e Maria Sakkari. Presenti anche Ons Jabeur, Simona Halep e Angelique Kerber tra le altre. Non ci sono purtroppo ai nastri di partenza giocatrici italiane. La copertura televisiva del Wta diè affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), emittente che ne detiene l’esclusività dei diritti; livedei match proposti inoltre sul sito ufficiale di SuperTennis e mediante la nuova piattaforma SuperTennix, previa stipulazione di un abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, ...

Advertising

livetennisit : WTA 500 Mosca: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali (LIVE) - zazoomblog : WTA Mosca 2021: il tabellone. Jabeur Sakkari e Muguruza per assicurarsi le Finals. Torna in campo Aryna Sabalenka -… - OA_Sport : WTA Mosca 2021: tantissima lotta in questo tabellone che vede il ritorno di Aryna Sabalenka e il trio Jabeur-Sakkar… - sportface2016 : #WtaMosca 2021: il tabellone principale. #Sabalenka numero 1 - sportface2016 : #Tennis, Lucia #Bronzetti e Cristiana #Ferrando out nelle qualificazioni dei tornei Wta di #Mosca e #Tenerife -