Whirlpool | assemblea a Napoli e striscione allo stadio Maradona

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lonon molla’in occasione sfida altra gli Azzurri e il Torino. E’ una delle iniziative di sensibilizzazione e protesta decisa dai lavoratori dello stabilimento di via Argine adiriuniti inda questa mattina alle 9. L’, promossa da Fim, Fiom e Uilm, era necessaria per informare tutti i dipendenti che sono alle soglie del licenziamento circa le ultime 48 ore di trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico. “I lavoratori sono determinati a continuare la lotta, sarà una settimana calda”, spiega Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil. “Facciamo appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo ...

... nel corso della partita Napoli - Torino, dello striscione della. Facciamo appello a ... Così Rosario Rappa, segretario generale Fiom - Cgil Napoli, al termine dell'con i lavoratori ..."Abbiamo tempo fino a venerdì 22 ottobre, giorno in cui scade l'impegno dicon il ... Per domani, 17 ottobre, è prevista l'dei lavoratori nello stabilimento di via Argine così da "..."I lavoratori sono determinati a continuare la lotta: sarà una settimana 'calda' che comincia oggi con l'esposizione allo stadio Maradona, nel corso della partita Napoli-Torino, dello striscione della ...Così una nota diffusa alle due del mattino da Whirlpool al termine questa notte dell'incontro con i sindacati. La Società mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobr ...