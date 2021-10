Uomini e Donne 15 Ottobre: Joele esce dallo studio (Di domenica 17 ottobre 2021) Venerdì 15 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Ida e Marcello sembrano avere trovato un punto di incontro, labile ma comunque qualcosa di positivo. Invece Angela e Antonio vanno a gonfie vele mentre Pinuccia e Alessandro rimangono buoni amici. La furia di Maria ai abbatte su Joele che invita lui e Ilaria ha accomodarsi definitivamente fuori dallo studio. Uomini e Donne 14 Ottobre: Nicole bacia Ciprian Uomini e Donne 15 Ottobre: Marcello fa pace con Ida La puntata inizia con Gemma e Tina che litigano per la “nuova mummia” che l’opinionista ha fatto dopo la mastoplastica al seno della dama Torinese. Poi si passa a Ida che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) Venerdì 152021 è andata in onda la nuova puntata disu Canale 5 alle 14:45. Ida e Marcello sembrano avere trovato un punto di incontro, labile ma comunque qualcosa di positivo. Invece Angela e Antonio vanno a gonfie vele mentre Pinuccia e Alessandro rimangono buoni amici. La furia di Maria ai abbatte suche invita lui e Ilaria ha accomodarsi definitivamente fuori14: Nicole bacia Ciprian15: Marcello fa pace con Ida La puntata inizia con Gemma e Tina che litigano per la “nuova mummia” che l’opinionista ha fatto dopo la mastoplastica al seno della dama Torinese. Poi si passa a Ida che ...

