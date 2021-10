Uccisa a 15 anni da un colpo di fucile a Brescia: a sparare non è stato il padre ma il fratello 13enne (Di domenica 17 ottobre 2021) Tragico incidente a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, dove una 15enne è morta colpita da un colpo accidentalmente partito da un fucile. Secondo quanto emerso dall’interrogatorio del padre, che si pensava avesse premuto il grilletto, è stato invece il fratellino di 13 anni a esplodere il colpo. padre e figlio stavano mostrando il fucile alla 15enne, quando è avvenuta la fatalità. Per la giovane non c’è stato niente da fare. Brescia, a sparare il colpo contro la 15enne è stato il fratellino 13enne Emergono nuovi particolari sull’incidente avvenuto ieri a San Felice del Benaco, nel Bresciano. Una ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Tragico incidente a San Felice del Benaco, in provincia di, dove una 15enne è morta colpita da unaccidentalmente partito da un. Secondo quanto emerso dall’interrogatorio del, che si pensava avesse premuto il grilletto, èinvece il fratellino di 13a esplodere ile figlio stavano mostrando ilalla 15enne, quando è avvenuta la fatalità. Per la giovane non c’èniente da fare., ailcontro la 15enne èil fratellinoEmergono nuovi particolari sull’incidente avvenuto ieri a San Felice del Benaco, nelno. Una ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Uccisa a 15 anni da un colpo di #fucile: «È stato il fratellino 13enne». Ma non è imputabile - zazoomblog : Brescia uccisa a 15 anni da un colpo di fucile: a sparare è stato il fratellino - #Brescia #uccisa #colpo #fucile: - Giuseppe5813 : Un fucile carico in mano ad un ragazzino! Ragazza di 15 anni uccisa da un colpo di fucile nel Bresciano: è stato p… - infoitinterno : Ragazza di 15 anni uccisa da un colpo di fucile nel Bresciano: è stato per sbaglio il fratello 13enne a spara… - infoitinterno : Brescia, parla il padre della 15enne uccisa da un colpo di fucile: «È partito dal fratello di 13 anni» - Open -