Thorsby: «Sampdoria morbida. La sconfitta col Cagliari fa male» (Di domenica 17 ottobre 2021) Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, commenta ai microfoni di DAZN la partita persa contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. sconfitta – «Abbiamo iniziato morbidi i primi venti minuti. Non siamo riusciti a fare il gol all'inizio, che ci sarebbe servito. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, non siamo stati abbastanza determinati. Loro hanno avuto poche occasioni, è una sconfitta che ci fa male». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

