Superbike, Toprak Razgatlioglu fa sua anche la superpole race del GP d’Argentina e vola a +34 su Jonathan Rea (Di domenica 17 ottobre 2021) Toprak Razgatlioglu non si ferma più e vede ormai il titolo iridato. Il pilota turco della Yamaha, infatti, dopo Gara-1 disputata ieri, si è aggiudicato anche la superpole race del Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. A questo punto in classifica generale Toprak Razgatlioglu si porta a quota 515 punti, allungando a +34 lunghezze su Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo è ormai letteralmente spalle al muro. Servirà un miracolo per togliere lo scettro al suo giovane rivale. Sul tracciato di San Juan Villicum il pilota turco centra il successo numero 13 della sua esaltante annata, precedendo il britannico Scott Redding (Ducati) per appena 46 millesimi al termine di un ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)non si ferma più e vede ormai il titolo iridato. Il pilota turco della Yamaha, infatti, dopo Gara-1 disputata ieri, si è aggiudicatoladel Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale2021. A questo punto in classifica generalesi porta a quota 515 punti, allungando a +34 lunghezze suRea. Il sei volte campione del mondo è ormai letteralmente spalle al muro. Servirà un miracolo per togliere lo scettro al suo giovane rivale. Sul tracciato di San Juan Villicum il pilota turco centra il successo numero 13 della sua esaltante annata, precedendo il britannico Scott Redding (Ducati) per appena 46 millesimi al termine di un ...

