Quindicenne uccisa da un colpo di fucile | a sparare è stato fratello

Advertising

gianpaolag18 : RT @breveinutile: Fuori le armi dalle case Fuori le armi dalle famiglie Fuori le armi dalle case Brescia, la quindicenne uccisa da una fuc… - lyllalara : RT @Corriere: Brescia, la quindicenne uccisa da una fucilata: a sparare è stato il fratellino di 13 anni - breveinutile : Fuori le armi dalle case Fuori le armi dalle famiglie Fuori le armi dalle case Brescia, la quindicenne uccisa da u… - LiveSicilia : Quindicenne uccisa da colpo di fucile, a sparare è stato il fratellino - fendente1 : RT @Emilystellaemi2: Quindicenne uccisa da un colpo di fucile: è stato il fratellino -

Ultime Notizie dalla rete : Quindicenne uccisa

commenta Non è stato il padre ma il fratello 13enne a esplodere il colpo di fucile che sabato sera a San Felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. La circostanza è emersa ...Leè morta sul colpo. La tragedia è avvenuta in un'abitazione parte di un residence a San Felice del Benaco, sponda bresciana del Lago di Garda. Le indagini 'È senza dubbio un incidente.E’ un vero e proprio boom di richiesta dei bonus per la rottamazione della televisione e le famiglie che ne usufruiranno saranno almeno 2,5 milioni. Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo economi ...A sparare è stato il tredicenne e non il padre, come inizialmente si era pensato. La verità è emersa durante l'interrogatorio ...