Per il porto di Trieste si parla di sgombero (Di domenica 17 ottobre 2021) "Il presidio continua fino al 20 e non si molla". Lo scrivono i portuali del sindacato CLPT in quella che definiscono la "rettifica" del comunicato in cui ieri sera invece si lasciava intendere la fine della manifestazione no green pass davanti al porto. Davanti al molo 4 si è tenuto un colloquio informale tra rappresentanti delle forze dell'ordine e alcuni portuali dal quale è emerso, da quanto apprende l'AGI, che oggi, domenica e giorno di elezioni, verrà ancora tollerata la presenza di contestatori del certificato verde davanti al varco ma da domani non più. Questo significa che questa zona del porto potrebbe essere liberata con un intervento delle forze dell'ordine. Ieri il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino aveva detto che la situazione di 'blocco' del varco era diventata non più "tollerabile". "Le legittime manifestazioni di ...

