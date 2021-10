Napoli-Torino, Spalletti cambia modulo e torna al 4-3-3 (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli-Torino, il cambio di Spalletti Nella sfida che vedrà il Napoli affrontare il Torino oggi alle ore 18:00 al Maradona, Luciano Spalletti cambia modulo e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 ottobre 2021), il cambio diNella sfida che vedrà ilaffrontare iloggi alle ore 18:00 al Maradona, Lucianoe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - LuigiLiccardo9 : RT @SkySport: Probabili formazioni di #NapoliTorino #SkySport - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 8): - Cagliari vs Sampdoria 7:30 - Empoli vs Atalanta 10:00 - Udinese vs Bologna… -