Napoli-Torino | Osimhen | “Tre punti meritati E’ strepitoso vincere qui E’ stato il gol più importante della mia carriera”

Osimhen al termine di Napoli-Torino ha parlato ai microfoni di DAZN. L'attaccante del Napoli autore del gol vittoria manifesta tutta la sua gioia. Napoli-Torino: SUPER Osimhen Osimhen regala i tre punti al Napoli e batte il Torino. Spalletti fa otto vittorie in otto giornate e riconquista la vetta della classifica, trascinati dal solito Victor Osimhen dopo un nuovo errore dal dischetto di Insigne. Il nove azzurro a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "E' strepitoso vincere, per tutti noi è un'atmosfera incredibile. Meritavamo di vincere, anche per le statistiche di oggi e in generale di ..."

