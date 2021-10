Metano, prezzi impazziti: in alcuni distributori si risparmia la metà. Gli automobilisti a caccia del low cost (Di domenica 17 ottobre 2021) FERMO - Non solo il Green pass . A complicare la vita dei lavoratori (e non solo), da inizio mese, ci si è messo pure l'aumento del costo dei carburanti. Di tutti, in generale. Del Metano , in ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) FERMO - Non solo il Green pass . A complicare la vita dei lavoratori (e non solo), da inizio mese, ci si è messo pure l'aumento delo dei carburanti. Di tutti, in generale. Del, in ...

Advertising

domenicabestial : RT @ElioLannutti: Con San Draghi dalla Pieve,osannato dai genuflessi lecchiner, dopo la forte recessione, finalmente è arrivata la crescita… - Carmen5633 : #Umbria, costo dei carburanti alle stelle. Gestore chiude l'impianto del #metano: “Abbiamo preferito non vendere ch… - antonio7menna : @matteosalvinimi In un momento storico come questo, con i prezzi di bollette, benzina, gasolio, metano e GPL alle s… - cocodrill3 : RT @ElioLannutti: Con San Draghi dalla Pieve,osannato dai genuflessi lecchiner, dopo la forte recessione, finalmente è arrivata la crescita… - eris_oje : RT @ElioLannutti: Con San Draghi dalla Pieve,osannato dai genuflessi lecchiner, dopo la forte recessione, finalmente è arrivata la crescita… -