Juventus-Roma 1-0, Mkhitaryan: “Perché fischiare subito il rigore? Nel fuorigioco aspettano tantissimo” (Di domenica 17 ottobre 2021) “L’episodio del mio rigore? Posso chiedermi Perché non aspettano di finire l’episodio e solo dopo fischiano il rigore? Quando c’è il fuorigioco aspettano un sacco di tempo, Perché il rigore invece lo fischi subito? Aspettate che finisca l’episodio, poi si può fischiare. Tutti hanno visto cosa è successo”. Così il trequartista della Roma, Henrikh Mkhitaryan, al termine della sconfitta contro la Juventus: “Siamo frustrati, abbiamo giocato bene, creato occasioni per segnare. Non abbiamo potuto fare di più per finalizzare le azioni. Miglioriamo, sappiamo di poter vincere le partite successive”. E sull’infortunio di Zaniolo: “Sappiamo che Zaniolo è importante per noi, non ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “L’episodio del mio? Posso chiederminondi finire l’episodio e solo dopo fischiano il? Quando c’è ilun sacco di tempo,ilinvece lo fischi? Aspettate che finisca l’episodio, poi si può. Tutti hanno visto cosa è successo”. Così il trequartista della, Henrikh, al termine della sconfitta contro la: “Siamo frustrati, abbiamo giocato bene, creato occasioni per segnare. Non abbiamo potuto fare di più per finalizzare le azioni. Miglioriamo, sappiamo di poter vincere le partite successive”. E sull’infortunio di Zaniolo: “Sappiamo che Zaniolo è importante per noi, non ...

