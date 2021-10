Juventus - Roma 1 - 0: decide il gol di Kean nel primo tempo. Errore di Veretout dal dischetto. (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus porta a casa i tre punti nel big match di giornata contro la Roma di José Mourinho. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta la rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio, per ... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021) Laporta a casa i tre punti nel big match di giornata contro ladi José Mourinho. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta la rete dinel, su assist di De Sciglio, per ...

