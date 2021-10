Ilicic show | doppietta da impazzire | il secondo gol contro l’Empoli è un capolavoro VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021) Le squadre del campionato di Serie A sono in campo per l’ottava giornata, il turno ha già regalato tantissime emozioni. Alle 15 la partita più interessante è quella tra Empoli e Atalanta, la squadra di Gasperini si conferma di grandissima qualità. La compagine di Andreazzoli ci prova, ma gli ospiti si confermano più forti dal punto di vista qualitativo. Bellissima azione dopo 11 minuto, Pasalic serveche non sbaglia. Lo sloveno è in giornata di grazia, al 26? si inventa un gol da. Impatto veramente strepitoso dell’Atalanta. Poi la riapre Di Francesco. Le doublé d’la machine est lancé ?? #SerieATIM pic.twitter.com/GcpPPfNgpI — YOUSSEF?? (@youssefmagra) October 17, 2021 L'articoloda ...

Advertising

tuttoatalanta : Nerazzurri nazionali - Ilicic show e doppietta: si sblocca con la Slovenia -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic show

Calcio Atalanta

Girone G:dell'Olanda Incredibile 6 - 0 dell'Olanda contro la Gibilterra con le reti di Van ...il comando del gruppo H grazie alla vittoria contro la Slovenia a cui non basta il gol di: ...Pari tra Cagliari e Venezia, goal ea Genova tra Sampdoria e Udinese. Male il Genoa, che ... L'attacco Muriel,e Zapata ha dato qualcosa in più e forse può essere la vera mossa del Gasp per ...Lo sloveno è stato protagonista di un altro gol da applausi con la maglia della sua nazionale Slovenia-Russia, il derby tra Ilicic e Miranchuk finisce 1-2 e vince il russo, ma a segno va il Professore ...La Nazionale per tornare grande e prendersi anche l’Atalanta, Josip Ilicic è in rampa di lancio. Per una volta arrivano buone notizie per l’Atalanta dalle gare delle Nazionali. La scorsa settimane pro ...