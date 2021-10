Il ban di Facebook al Signor Distruggere dopo un post sulla Corea del Nord (Di domenica 17 ottobre 2021) La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo, cantava Tommaso Paradiso. E invece, basta un post sulla Corea del Nord per imporre un ban di 24 ore a una delle pagine Facebook che più ha caratterizzato, negli ultimi anni, il mondo del costume social degli italiani. Il Signor Distruggere si è visto bloccare per 24 ore le interazioni sulla propria pagina perché il post violerebbe gli standard della community. Contenuti violenti? Immagini non appropriate? Un video fake? Niente di tutto questo: una riflessione sulla Corea del Nord, partendo da alcuni fotogrammi di un video di un ragazzo italiano che, nel 2017, aveva visitato il Paese. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladelnon potrà fermare tutto questo, cantava Tommaso Paradiso. E invece, basta undelper imporre un ban di 24 ore a una delle pagineche più ha caratterizzato, negli ultimi anni, il mondo del costume social degli italiani. Ilsi è visto bloccare per 24 ore le interazionipropria pagina perché ilviolerebbe gli standard della community. Contenuti violenti? Immagini non appropriate? Un video fake? Niente di tutto questo: una riflessionedel, partendo da alcuni fotogrammi di un video di un ragazzo italiano che, nel 2017, aveva visitato il Paese. LEGGI ANCHE > La ...

Advertising

RaffaellaUcci : Cioè mi spiegate come è possibile che su Facebook si possa condividere la foto di un'assassina scappata di galera s… - maponi : RT @maponi: Ecco i Ray-Ban #smart di Facebook: come funzionano e quanto costano _ Ray-Ban Stories, i primi #occhiali intelligenti (o sma… - Marco_dreams : Facebook non metterà il ban ai post negazionisti dell’Olocausto. Che merda di uomo. ?? #FBisShit #InstagramIsShit… - natys_robinhood : RT @Evangelion1994: comunque negli anni, tra vari ban su Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr... sono stato capace di avere limitazioni nei… - Evangelion1994 : comunque negli anni, tra vari ban su Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr... sono stato capace di avere limitazioni… -