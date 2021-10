Icardi-Wanda | Melissa Satta | “Forse Mauro deve farsi perdonare qualcosa…”

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - infoitsalute : PSG, fra Wanda e Icardi torna il sereno: spunta la story Instagram - StraNotizie : Mauro Icardi e Wanda Nara tornano insieme dopo il “tradimento”: cosa c’è dietro -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Wanda

MauroNara, sembra essere tornata la pace. Ieri era esploso un caso quando la showgirl e procuratrice aveva, in una storia su Instagram, accusato l'attacante del Psg di 'aver rovinato un'...Nara e Mauro, parte due. , sembra essere tornato il sereno sulla coppia più chiaccherata del momento. Oggi con i parigini: pare che l'avrebbe fatto solo per la moglie, per volare da lei ...Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Torino: "Napoli, e sono otto! Piegato il Toro (1-0), Spalletti torna il testa alla classifica. E ...L'ex capitano dell'Inter ha chiesto al club francese il permesso di non allenarsi per motivi familiari ed è volato dalla moglie a Milano, postando diversi scatti 'romantici' con la mamma delle sue bim ...