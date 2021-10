Green pass: Usigrai, basta aggressioni a giornalisti, riflettere su copertura cortei (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Nelle ultime ore due inviati di Tg3 e Rainews24 sono stati costretti a interrompere le dirette a causa degli insulti e dell'aggressività di alcuni manifestanti. Per di più, in almeno un caso, è avvenuto durante un corteo non autorizzato. Il clima sta diventando sempre più irrespirabile. Stanno prendendo sempre più la scena violenti che nulla hanno a che fare con il legittimo diritto di protestare. Crediamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione sulla reale necessità -e opportunità- di continuare a seguire in maniera così costante queste manifestazioni. È un tema che affronteremo con le redazioni e le direzioni di testata". E' quanto si legge in un comunicato dell'Usigrai e dei Cdr di Tg3 e Rainews. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Nelle ultime ore due inviati di Tg3 e Rainews24 sono stati costretti a interrompere le dirette a causa degli insulti e dell'aggressività di alcuni manifestanti. Per di più, in almeno un caso, è avvenuto durante un corteo non autorizzato. Il clima sta diventando sempre più irrespirabile. Stanno prendendo sempre più la scena violenti che nulla hanno a che fare con il legittimo diritto di protestare. Crediamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione sulla reale necessità -e opportunità- di continuare a seguire in maniera così costante queste manifestazioni. È un tema che affronteremo con le redazioni e le direzioni di testata". E' quanto si legge in un comunicato dell'e dei Cdr di Tg3 e Rainews.

