Festa del Cinema di Roma 2021 – Cyrano: Recensione in anteprima! (Di domenica 17 ottobre 2021) Joe Wright mette Peter Dinklage nei panni di Cyrano nell’adattamento Cinematografico del musical di Erica Schmidt basato sulla commedia di Edmond Rostand. Abbiamo visto il film in anteprima alla Festa del Cinema di Roma! La storia del Cyrano de Bergerac è celebre. Cyrano è un poeta e uno spadaccino, unisce le sue due passioni nel prendersi gioco di chi se lo merita e, all’occorrenza, sconfiggerli in duello. Non è bello, ma la sua apparenza nasconde un animo poetico e sensibile, che sboccia quando incontra la bella Rossana, di cui è da sempre segretamente innamorato. Oltre ad essere un artista Cyrano è anche un soldato e per sua sfortuna sarà proprio un suo cadetto, per nulla avvezzo alla poesia, a chiedergli una mano “artistica” per conquistare ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) Joe Wright mette Peter Dinklage nei panni dinell’adattamentotografico del musical di Erica Schmidt basato sulla commedia di Edmond Rostand. Abbiamo visto il film in anteprima alladeldi! La storia delde Bergerac è celebre.è un poeta e uno spadaccino, unisce le sue due passioni nel prendersi gioco di chi se lo merita e, all’occorrenza, sconfiggerli in duello. Non è bello, ma la sua apparenza nasconde un animo poetico e sensibile, che sboccia quando incontra la bella Rossana, di cui è da sempre segretamente innamorato. Oltre ad essere un artistaè anche un soldato e per sua sfortuna sarà proprio un suo cadetto, per nulla avvezzo alla poesia, a chiedergli una mano “artistica” per conquistare ...

