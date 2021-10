Donna ferita in lite a Milano, grave in rianimazione (Di domenica 17 ottobre 2021) E' in pericolo di vita una Donna di 31 anni di Segrate (Milano) ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda dopo aver ricevuto una ferita da taglio al corpo nel corso di una lite la notte scorsa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) E' in pericolo di vita unadi 31 anni di Segrate () ricoverata inall'ospedale Niguarda dopo aver ricevuto unada taglio al corpo nel corso di unala notte scorsa ...

Advertising

news_modena : Modena, schianto sulla Nazionale per Carpi: donna ferita e traffico in tilt - cjmimun : E' in pericolo di vita una donna di 31 anni di Segrate (Milano) ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda do… - ilmessaggeroit : #milano, #rissa all'alba: una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita ed è in pericolo di vita - positanonews : Capri: intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per aiutare una donna ferita lungo il Sentiero Dente Cala tra… - news_forlicesen : Modena, schianto sulla Nazionale per Carpi: donna ferita e traffico in tilt -