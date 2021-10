Cyberpunk 2077 cerca personale, CD Projekt Red assume per i contenuti futuri: la strada sarà ancora lunga? (Di domenica 17 ottobre 2021) CD Projekt Red non sembra essere affatto intenzionata a cessare i lavori in corso su Cyberpunk 2077 non solo per migliorare il gioco, ma anche per proporre nuovi contenuti in futuro con espansioni e DLC. La cosa appare evidente, come viene sottolineato anche su Reddit, dal fatto la stessa azienda polacca ha decine di posizioni aperte per professionisti da mettere al lavoro proprio su Cyberpunk. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) CDRed non sembra essere affatto intenzionata a cessare i lavori in corso sunon solo per migliorare il gioco, ma anche per proporre nuoviin futuro con espansioni e DLC. La cosa appare evidente, come viene sottolineato anche su Reddit, dal fatto la stessa azienda polacca ha decine di posizioni aperte per professionisti da mettere al lavoro proprio su. Leggi altro...

