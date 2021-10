Bufera Maria de Filippi | “Addio a Canale 5 | se la prende Amazon” L’annuncio sconvolge i Fan | Berlusconi distrutto

Leggi su cityroma

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’ultima edizione di Temptation Island è saltata fuori una notizia che ha turbato tutti gli affezionati telespettatori del reality dell’amore. E’ stato infatti reso ufficiale che quella di questa estate sarebbe stata l’ultima stagione mandata in onda. Oggi, però, si riaccende una speranza per un programma che è seguitissimo in tutta Italia. Quando il pubblico è venuto a conoscenza della fine della sua trasmissione preferita è rimasto senza parole. Del resto, erano anni che lo show faceva numeri esorbitanti, pur andando in onda in un periodo difficile come quello estivo. Ma sappiamo che ogni scommessa diDeè giusta. E’ stata proprio lei a produrre Temptation Island con la Fascino, la sua società di produzione. Un’idea che ha riscosso successo sin dalla prima edizione. Ovviamente, la Queen Mery non riesce a essere presente sul ...