ASCOLTITV 16 OTTOBRE 2021 | MILLY MIRACOLI! RECORD BALLANDO 23 | 94% | TU SI QUE VALES 23 | 93% | SCENE DA UN MATRIMONIO | VERISSIMO

(Di domenica 17 ottobre 2021) ASCOLTI TV 16· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – xInFamiglia – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xSenato & Cultura – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xAspettando– xA Sua Immagine – xChiara Lubich – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTutti in Pista – xcon le Stelle – 3991 23.94 x x xRicatto d’Amore – x Tg5 ore 8 – xX-Style – xWild Portogallo – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xda un– xLove is in the Air – x– x– xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – xTu Sì Que– 4225 23.93 x x xTg5 – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV OTTOBRE

... "Io che domani vado al funerale degli #contando da 0 a 9%" e ancora " Cioè, questa prima ... Nel corso della prima puntata in onda sabato 2, Scene da un Matrimonio ha raccontato le ...... 'Io che domani vado al funerale degli #contando da 0 a 9%' e ancora ' Cioè, questa prima ... Nel corso della prima puntata in onda sabato 2, Scene da un Matrimonio ha raccontato le ...Ieri, Ballando con le stelle ha regalato una serata molto godibile con i ballerini e gli insegnati che, come al solito, hanno dato il meglio di sé. E se Pippo Baudo , ballerino per una notte, non ha..E’ il periodo d’oro dei medical drama in Italia: così, dopo Doc-Nelle tue mani e Fino all’ultimo battito, Raiuno propone Cuori, nuova fiction in onda da domenica 17 ottobre 2021. A differenza delle ...